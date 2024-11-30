國台辦：兩岸旅遊問題症結完全在民進黨當局

國務院台辦發言人陳斌華。（圖：中國台灣網） 中評社北京11月30日電／有記者提問，日前，台陸委會對島內旅遊業界到台“觀光署”抗議陳情回應稱“兩岸觀光交流阻礙在陸方”，針對國台辦呼籲解除“禁團令”稱“陸方並無開放陸客來台觀光的誠意”。請問對此有何評論？



國務院台辦發言人陳斌華應詢表示，2020年以來，民進黨當局以新冠疫情為借口，禁止大陸居民赴台，叫停島內旅行社經營赴大陸團隊游業務。早在2023年5月，大陸就已宣布恢復台灣居民來大陸團隊游業務，今年4月、8月先後對大陸居民赴馬祖、金門旅遊和赴島內團隊游作出安排。但民進黨當局時至今日仍然罔顧台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，無視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲訴求，拒不解除“禁團令”，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請遲遲不回應，對全面恢復兩岸客運直航航點航班的呼籲也不予正面回應，甚至將台灣居民來大陸旅遊警示調升至“橙色”。事實再清楚不過，兩岸旅遊問題的症結和障礙完全在民進黨當局。



台陸委會的說法罔顧事實、倒打一耙，企圖混淆視聽、甩鍋卸責，不得人心，無助於兩岸旅遊恢復正常化。我願再次強調，只要民進黨當局取消“禁團令”，撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。



來源：國務院台辦