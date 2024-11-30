1937年侵華日軍攻占南京等地的照片。（圖：新華社） 中評社北京11月30日電／據新華社消息，記者11月29日從侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館“2024年新征文物史料發布會”上獲悉，該館又新征集到一批文物史料，包括侵華日軍第十三師團士兵西條榮策的戰時日記、1937年侵華日軍攻占南京等地的照片集等。



西條榮策是侵華日軍第十三師團的一名上等兵。他的戰時日記記錄下1937年9月25日至1938年1月8日期間，他所目睹的日軍屠殺暴行慘狀，以及他本人犯下的各類罪行。例如，在1938年1月1日的日記中他寫道：“城外的小河裡屍體如山……”



今年，日本友人大東仁再次幫助紀念館征集到一批重要文物史料。其中，日本警視廳建築課課長石井桂的調查報告《關於上海、南京的防空設施》及調查的原始文件，包含上海至南京中國軍隊防空的各種地圖、防空作戰概要、防空警報鳴放記錄等。



此外，大東仁還征集到一組1937年侵華日軍攻占南京等地的照片，包括“南京站前被炮火擊中的中國房屋殘垣”“被侵華日軍侵占後的南京漢中門”“被侵華日軍侵占後的南京下關火車站”等共計324張。紀念館文物史料部負責人艾德林介紹，這組照片與侵華日軍獨立野戰重炮兵第十五聯隊有關，該聯隊在南京淪陷後參與了南京大屠殺。



還有一批新征集到的反映日軍“慰安婦”制度的照片和史料值得關注，包括上海“海乃家”慰安所建築改造圖紙，以及日軍在蘇州、太原等地設立的慰安所的照片。還有一份日軍野戰醫院為“慰安婦”所做的體檢表格，上面記錄了“慰安婦”的種族、屋號、藝名、本名、年齡，其中有中國籍“慰安婦”12人，最小的18歲、最大的36歲。



據瞭解，紀念館目前各類藏品總量超過19.4萬件（套）。