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中俄兩軍組織實施第9次聯合空中戰略巡航
http://www.CRNTT.com   2024-11-30 09:37:46


11月29日拍攝的參加巡航的中俄兩軍戰機編隊。新華社發
　　中評社北京11月30日電／據新華社消息，根據中俄兩軍年度合作計劃，雙方於29日在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航。

  這是自2019年以來兩軍組織的第9次空中戰略巡航，旨在有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力。

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