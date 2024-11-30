習近平對新時代馬理論研究建設作出重要指示

11月29日，馬克思主義理論研究和建設工程工作會議在北京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。（圖：新華社） 中評社北京11月30日電／據新華社消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對新時代馬克思主義理論研究和建設工程作出重要指示指出，馬克思主義理論研究和建設工程是黨的思想理論建設的基礎工程、戰略工程。20年來，工程始終圍繞中心、服務大局，推出了一大批高質量研究成果，在學習研究宣傳黨的創新理論、鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位等方面發揮了重要作用。



習近平強調，新時代新征程，要堅持守正創新，聚焦學習宣傳貫徹新時代中國特色社會主義思想，著力深化體系化、學理化研究闡釋，著力增強學習宣傳的針對性、實效性，推動黨的創新理論更加深入人心。要堅持“兩個結合”，扎根中國大地、賡續中華文脈、厚植學術根基，深入研究以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業實踐中的重大問題，加快構建中國哲學社會科學自主知識體系，培養高素質理論人才，為推進馬克思主義中國化時代化作出更大貢獻。



馬克思主義理論研究和建設工程工作會議11月29日在京召開。會上傳達了習近平重要指示。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。



蔡奇在講話中指出，習近平總書記的重要指示，深刻闡明了馬克思主義理論研究和建設工程的地位和作用，明確了堅持守正創新推進黨的創新理論學習研究宣傳的任務要求，提出了堅持“兩個結合”推進馬克思主義中國化時代化的殷切希望，為新時代工程的實施提供了重要遵循。



蔡奇指出，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視思想建黨、理論強黨，習近平總書記圍繞加強馬克思主義理論研究和建設，發表一系列重要論述，深刻回答了堅持和發展馬克思主義的方向性、根本性問題，系統闡明了馬克思主義理論研究和建設的方向目標、基本原則、根本任務、重點工作。我們要深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，貫通學習領會、一體貫徹落實。



蔡奇強調，創新馬克思主義理論研究和建設工程，要把學習研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想作為根本任務，提升學習教育針對性實效性，深化體系化學理化研究闡釋，增強宣傳普及吸引力感染力。深化馬克思主義基本原理研究，深入回答中國具體實際問題，深入挖掘中華優秀傳統文化的豐富內涵和時代價值，不斷加強對“兩個結合”的研究和把握，持續激發理論創造活力。堅持以黨的創新理論為引領，適應時代要求，立足中國實際，系統提煉總結標識性概念、原創性理論，推動構建哲學社會科學自主知識體系。加強組織領導，完善制度機制，強化激勵保障，營造良好學術生態，加快形成統籌有力、管理科學、激勵創新的工作格局。

