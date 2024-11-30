歐爾班：中國的發展對所有國家來說都是機遇

2024年11月28日，匈牙利總理政策研究室主任歐爾班·鮑拉日在北京接受新華社記者專訪。（圖：新華社） 中評社北京11月30日電／據新華社消息，正在中國訪問的匈牙利總理政策研究室主任歐爾班·鮑拉日11月28日在北京接受新華社記者專訪時表示，中國的發展對包括匈牙利在內的所有國家來說都是機遇，匈牙利願在各領域推進同中國的合作。



今年是中國同匈牙利建交75周年。習近平主席在5月對匈牙利進行了國事訪問，匈牙利總理歐爾班則於7月訪華。對於雙方不斷深化的政治互信，歐爾班·鮑拉日說：“我認為，兩國領導人之間的友誼，是匈中友好關係強有力的支柱。”



匈牙利有俗語稱“好朋友比黃金更珍貴”。在兩國領導人戰略指引下，中匈關係升格為新時代全天候全面戰略夥伴關係，駛入“黃金航道”，進入歷史最好時期。“這也極大拓展了我們在各領域的合作。”歐爾班·鮑拉日說，正在緊鑼密鼓建設的匈塞鐵路就是雙方開展務實合作的樣本。



作為中匈共建“一帶一路”的重點合作項目和中國－中東歐國家合作的旗艦項目，匈塞鐵路預計整體將在2025年全線貫通。屆時，這條鐵路將成為連接東歐與中歐的重要樞紐，大幅提升匈牙利和塞爾維亞兩國及區域內的物流、客運效率。



“這就像古老的絲綢之路一樣，打開了匈牙利通往中亞地區和中國的大門。”歐爾班·鮑拉日說。



目前，比亞迪等中國新能源汽車企業紛紛到匈牙利投資設廠。“這將極大助力匈牙利的經濟發展。”歐爾班·鮑拉日表示，作為大力支持綠色轉型的國家，匈牙利高度重視汽車行業的發展，願意為中國企業提供健康穩定的營商環境，與在匈的其他歐洲企業共同開發行業新技術，不斷開辟新市場。



談及歐中在新能源領域的合作前景，歐爾班·鮑拉日說，中國在電動汽車、清潔能源和通信等領域已全球領先，如果歐洲企業想要保持競爭力，就必須保持開放。“對華加征關稅會對歐洲經濟造成嚴重打擊。”

