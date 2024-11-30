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外交部：新疆地區棉花是世界最好的棉花之一
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2024-11-30 09:36:18
外交部發言人毛寧（圖：新華社）
中評社北京11月30日電／據新華社消息，外交部發言人毛寧29日表示，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一，希望有關企業獨立自主作出符合自身利益的商業決策。
當日例行記者會上，有記者問：據英國廣播公司報導，全球時尚連鎖店優衣庫董事長稱，優衣庫沒有使用來自新疆的棉花。外交部對此有何評論？
“新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一。”毛寧說，希望有關企業排除政治壓力和不良干擾，獨立自主作出符合自身利益的商業決策。
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