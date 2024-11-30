中評社北京11月30日電／網評：特朗普再當選折射西式民主的終結



來源：大公報 作者：宋魯鄭



2024年美國大選，西方主流視為事關美國乃至全球未來四年以及整個民主體制的命運。自2008年以來，西式民主在全球就處於衰落狀態。在這個背景下，美國的走向自然是舉足輕重。在西方自由主義眼里，特朗普是一個不承認選舉結果、煽動暴力、歧視女性、散播陰謀論的極端民粹主義者，而且和俄羅斯總統普京、匈牙利總理歐爾班等“威權主義者”互相欣賞。不僅民主黨候選人哈里斯，就連在特朗普第一個任期擔任參謀長聯席會議主席的米利，都稱特朗普是“徹頭徹尾的法西斯主義者”。因此這樣一個人物再次當選美國總統，將是對西方民主制度的重大否定。



美國制度糾錯機制已失靈



共和黨在特朗普的帶領下不僅以巨大優勢贏下總統，還有參眾兩院、州長、州議會，勝利可謂空前。這已經不是偶然和例外，而是主流美國人民做出的選擇。一個長期自詡“民主燈塔”的國家，就這樣在世界各國矚目之下變身全球極端民粹主義的領袖。



冷戰結束後，美國學者福山以“歷史終結論”而名噪天下：提出冷戰的結束標誌著人類政治歷史發展已經到達終點，歷史的發展衹有一條路，即西方的市場經濟和民主政治。然而，早在2016年特朗普第一次當選時，“歷史終結論”已經被無情終結。只不過固執的福山仍然寄希望於2020年拜登，並以此作為美國仍有糾錯機制和能力的證明。但2024年大選前幾個月，福山在接受法國媒體採訪時卻坦承：美國不再是現代民主的榜樣。他不知道美國的制度是否足夠強大能夠抵擋住特朗普的回歸，美國正處於巨大的危險之中。現在特朗普以毫無爭議的大勝再度入主白宮，可謂美國制度的糾錯機制已經失靈。



如果從歷史的眼光看，兩百多年前，美國的政治體制還是超前和先進的，特別是它的選舉制度，既沒有直選的激進，也沒有議員選總統的保守，而是一個折中：民眾直接投票，產生的選舉人再選總統。既有一定程度的民主，也設置了安全閥，能防止民粹或者極端主義者獲得權力。

