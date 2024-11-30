網評：推動海事保險業務　鞏固國際航運中心

中評社北京11月30日電／網評：推動海事保險業務 國際航運中心



來源：大公報 作者：容永祺



行政長官李家超早前發表任內第三份施政報告，以“齊改革同發展 惠民生建未來”為題，在多方面提出改革，以改善民生，提振經濟。當中提及保險的三項前瞻性政策，作為資深保險業人士及特首政策組專家組成員，很開心見到此報告透過政策組專家組的研究對接機制，吸納了我和業界的意見，值得深入探討和肯定。



首先，施政報告提出，“為進一步強化香港國際風險管理中心地位，保險業監管局明年開展檢討，包括研究透過基建投資的資本要求豐富保險公司資產配置以助分散風險，並帶動北都等基建投資。”



眾所周知，保險公司收取保費後都會用作投資，獲取收益，同時用作營運和理賠支出。尤其是人壽保險公司，由於它們承保的保單大多是長期甚至是終身的，它們需要配置長期資產及投資，好為它們帶來長期的收益和資產負債配置。故此，很多保險公司在考慮固定長遠收益，和投資資產安全性及流動性時，都會投放大部分資金在債券市場上；也有投放部分資金在股票市場、私募基金、私募信貸、房地產市場等，甚至有投放在直接投資（direct investment）和基建項目上的。



保險資金可推動北部基建



若保監局研究透過基建投資的資本要求豐富保險公司資產配置以助分散風險，相信可以成為保險公司相關的投資指引或要求，有助保險公司制定投資策略，分散風險。在保監新的指引或要求下，平衡了風險和回報，為香港的保險業帶來更穩健及長遠的發展。



至於利用此類資金推動北部都會區基建投資，帶動經濟發展，更是雙贏局面，相信大家都會樂見其成。



其二，施政報告提出“會繼續爭取內地大型國企等海內外企業在港設立專屬自保公司”。筆者認同這項政策能夠強化香港作為國際風險管理中心的地位，幫助香港保險業發展得更廣更遠，值得支持。

