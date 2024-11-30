中評社北京11月30日電／網評：一簽多行 利商惠民



來源：大公報 作者：鄧宣宏雁



在中央全力支持下，香港再迎來重磅好消息！經國務院批准，國家出入境管理局決定在深圳實施赴香港旅遊“一簽多行”政策。由12月1日起，深圳市民不論是戶籍居民抑或居住證持有人，均可以申請辦理赴港旅遊“一簽多行”簽注，在一年內不限次數往來香港，每次在香港逗留不超過七天。



新措施讓深圳居民可更靈活和便捷地來港，為香港旅遊業注入源源不絕的新動能，並進一步拉近深港兩地居民的距離，推進“深港一家親”的和諧景象。



據統計，恢復及擴展深圳“一簽多行”安排後，合資格獲“一簽多行”簽注的深圳居民將增加至超過一千萬。日後深圳的遊客不論是在長假期扶老攜幼來港旅遊、父母在學校假期帶小朋友到海洋公園和迪士尼樂園“放電”、年輕人結伴來看展覽和演唱會，抑或太太們即興來港購物和喝下午茶，都可以更方便地往返深港兩地，盡情體驗香港全年無休的多元精彩旅遊活動。



香港是購物天堂和美食之都，惟疫情過後旅遊業以致整體經濟仍需要大力提振和扶持。恢復和擴大“一簽多行”的新安排，為香港帶來不容小覷的消費力，餐飲、零售、服務業和旅遊業必然會深深受惠。我衷心感謝中央一直關愛和支持香港，在中央強而有力的支持下，各行各業對香港經濟發展前景充滿信心。



事實上，中央一直心系香港，今年以來陸續出台多項惠港措施，包括擴展“個人游”計劃至全國59個城市、增加內地旅客在港消費免稅額度、開通京港滬港高鐵動臥、向香港送贈一對大熊貓等。今年首10個月訪港內地旅客超過2800萬人次，同比增長32%，成績令人鼓舞。加上是次“一簽多行”的新安排，與上述惠港政策產生協同效應，必然為香港消費市道以致整體經濟創造更大效益。

