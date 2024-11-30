中評社北京11月30日電／網評：北都“未來之城”按下發展快進鍵



來源：大公報 作者：鄭曼晴



昨日，在行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄等嘉賓的共同見證下，85間企業簽署意向書，承諾支持參與北區發展；同場還有35間企業代表簽署與北都發展有關的項目協議，總投資金額超過1000億元。此次“簽署活動”具有重要意義，絕非所謂的“形式”，如此多企業積極參與，既說明了北部都會區所蘊含的強大機遇、對國內外企業的吸引力，也說明了香港工商界乃至全社會對加快北都發展的高度共識和積極擔當精神。各界相信，在中央支持下，工商界“馭變數”、“贏著數”，北都發展按下“快進鍵”，香港發展也將迎來更好的局面。



昨日上午，近40家企業的代表先行實地考察北部都會區，瞭解整體規劃和現場建設情況，至下午，85家企業與特區政府簽署《支持及參與北部都會區發展意向書》。35家企業簽署參與北部都會區開發項目協議32份，金額逾千億港元，涉及基礎設施建設、住房和民生服務、創新科技、銀企合作等領域。



這次參與意向書和“企業之間就與北部都會區發展有關項目的參與書”的企業，不但衹有本地工商界，還有中國銀行、農業銀行、交通銀行等中資銀行；華潤、招商局等重磅國企，以及阿斯利康、Rain Biotech Solutions等創科外企。反映出香港“內聯外通”的多元化營商環境，也充分展現出北都發展的機遇對於本地、內地、海外企業均有巨大吸引力，也鞏固了國際投資者對於香港前景的信心。



鄭雁雄主任致辭時提出的“三個應當”，對北都乃至是整個香港的發展，都具有高度的啟示意義。



共同打造活力未來幸福之城



第一，應當矢志改革圖強，攜手共建活力之城。鄭雁雄強調，香港要駕馭變數，贏得著數，社會各界都需強化改革創新意識，主動識變、應變、求變。北部都會區本身就是改革思維和創新精神的產物，香港工商界應當當好局中人、不做旁觀者，主動參與特區政府的試點措施，同心同行建機制、搭平台、推項目，攜手開創北部都會區發展新局面。

