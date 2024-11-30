黎智英供認借制裁中國阻止國安法

黎智英庭上承認，希望借美國出手制裁，阻撓實施香港國安法。（圖源：大公報） 中評社北京11月30日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀發布煽動刊物及勾結外國勢力案，昨天踏入第99日審訊。黎智英第7日出庭自辯，承認《蘋果日報》有份協助宣傳民主派“初選”，當初認為國安法“雷聲大雨點小”，同時希望透過制裁中國，令當局暫停推行國安法。



壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《香港國安法》，案件昨日（29日）踏入第99日審訊。



黎智英昨日在庭上一度自稱跟民主派“初選”一事無關，亦無注意相關事宜，但之前審理顛覆政權案的法官李運騰即時提出質疑，《蘋果》當初大肆報導“初選”，亦協助舉行選舉論壇，黎怎能說無注意“初選”？黎智英辯稱知道“初選”這回事，但沒有關注各候選人動向。



黎智英日前供稱，招攬“攬炒巴”劉祖廸作為勇武派領袖，在2020年1月11日，於台北陽明山大宅跟劉祖廸見面，當時從犯證人陳梓華和一名女子亦在場。黎智英昨日繼續供述希望劉祖廸借其“精神領袖”身份，促成勇武派組建領袖團隊，重申劉有很大影響力。



轉讓公司給陳梓華疑國際線報酬



陳梓華曾提及黎智英認為劉祖廸及從犯證人李宇軒都要打國際線。黎智英在庭上承認，2020年初把一家原本由黎任董事的海外公司“LACOCK”轉到陳梓華名下，公司銀行戶口有8萬港元。黎智英指這是Mark Simon的主意，否認轉讓公司是給予陳的報酬，作為協助進行國際游說的回報。2020年6月，他跟陳梓華在壹傳媒大樓最後一次見面，黎當時預計國安法不會太嚴厲，並形容國安法“雷聲大雨點小”。



2020年5月，黎智英向陳梓華轉發題為〈人大今晚公布港版“國安法”〉的新聞報導，黎指“×街打到嚟喇”，並說準備戰至最後一刻，“我們或許不會贏，但必須堅持下去”。陳梓華在2020年5月28日曾發送有關《國安法》即將生效的新聞連結給黎智英，黎向陳梓華回復訊息說“特朗普會推行更嚴厲的制裁，希望是這個周末”。黎辯稱當時想特朗普向中國實施制裁，以盡力阻止《國安法》的推行。透過制裁中國，令中國重新考慮，阻止國安法推行。黎形容實施制裁是唯一機會，來得愈早愈好。