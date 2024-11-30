出入境衛生檢疫　港深簽署合作備忘

衛生署署長與深圳海關副關長昨日簽署出入境衛生檢疫合作備忘錄，進一步深化兩地合作。（圖源：大公報） 中評社北京11月30日電／據大公報報導，醫務衛生局局長盧寵茂昨日與國家海關總署副署長王令浚會面，並共同見證香港和深圳兩地簽署出入境衛生檢疫合作備忘錄，進一步深化港深兩地合作，保障兩地居民和往來人員的健康和安全，促進深港通關便利。



盧寵茂和王令浚在會上就雙方共同關心的議題交流，包括海關總署最近發布的《海關支持河套深港科技創新合作區深圳園區全面深化改革開放若干措施》中有關用於科研的人體組織、生物製品、血液及其製品等特殊物品便利跨境政策等。



盧寵茂強調，推動創新要素跨境便捷高效流動，對支持河套深港科技創新合作區香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所、深圳園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗中心共同建設大灣區臨床試驗協作平台，以拓展研發網絡及加快臨床試驗，有著關鍵作用。醫衛局會與海關總署和深圳海關緊密合作，推動相關便利跨境政策盡快落地。



盧寵茂表示，感謝海關總署在出入境衛生檢疫方面對香港特別行政區的大力支持。自醫衛局與海關總署去年11月簽署《海關總署與香港特別行政區政府醫務衛生局關於出入境衛生檢疫合作安排》以來，雙方已加強在出入境衛生檢疫領域的聯防聯控和溝通，協作機制也運作暢通。



為更好落實合作安排，衛生署與深圳海關昨日簽署《深圳海關香港特別行政區政府衛生署關於落實〈海關總署與香港特別行政區政府醫務衛生局關於出入境衛生檢疫合作安排〉相關事宜備忘錄》，進一步深化港深兩地合作，保障兩地居民和往來人員的健康和安全，促進深港通關便利。