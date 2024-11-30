在“中俄文化年”近距離感受“俄式美學”

6月22日，2024－2025“中俄文化年”海南島歡樂節俄羅斯藝術團體巡演在海口市舉行。（圖源：新華社） 中評社北京11月30日電／據新華社報導，“這場演出讓我印象深刻！”“00後”北京姑娘李漪雯向記者分享了自己現場觀看俄羅斯音樂劇《安娜·卡列尼娜》的感受，“音樂劇巧妙結合了火車、賽馬等意象，用隱喻的方式講述了安娜的一生，鮮明俄羅斯風格的編曲和編舞也很出彩。”



今年是中俄建交75周年，也是“中俄文化年”開啟之年。今年10月，這部改編自俄羅斯著名作家列夫·托爾斯泰經典同名小說的俄語音樂劇亮相北京藝術中心。



從事戲劇相關工作的李漪雯已經第四次觀看不同版本的音樂劇《安娜·卡列尼娜》，她自稱是這部劇的“資深粉絲”。“我第一次看這個音樂劇就特別喜歡。”



“‘安娜·卡列尼娜’作為俄羅斯經典文學IP，衍生出話劇、芭蕾舞劇、音樂劇等多種形式的藝術作品，音樂劇版更注重通過音樂傳達劇情，服裝和舞美設計也具有強烈的俄羅斯文化特徵。”李漪雯說。



“連續三天的演出幾乎場場座無虛席，觀眾們的歡呼聲震耳欲聾。”在劇中扮演女主角安娜的俄羅斯演員安菲薩·基裡利娜難掩興奮。



除了現場熱烈的氛圍，令基裡利娜驚喜的還有中國觀眾對俄羅斯文化的巨大熱情。“通過在簽名環節與觀眾的對話，我發現他們對俄羅斯文學非常感興趣，幾乎每個人都讀過《安娜·卡列尼娜》小說原著，對故事情節和時代背景熟稔於心。”



“中俄文化年”期間，兩國策劃了數百項豐富多彩的交流活動，涉及舞台藝術表演、電影展映、文物展覽、青年文化創意交流等領域。



話劇《葉甫蓋尼·奧涅金》、芭蕾舞劇《天鵝湖》、“俄宴風華——克里姆林宮博物館藏飲食文物精品展”“傳統之繭：歐亞大陸民族文化中的絲綢——俄羅斯民族博物館藏文物展”……今年以來，一批來自俄羅斯的經典劇目和藝術珍品在中國多地上演、展出，讓各地民眾有機會近距離感受原汁原味的“俄式美學”。

