《聲生不息.大灣區季》開播　共唱港樂金曲

《聲生不息.大灣區季》首期舞台大合照。（圖源：大公報） 中評社北京11月30日電／據大公報報導，音樂綜藝節目《聲生不息.大灣區季》正式開播，首期節目以“1974－2024港樂50年”為時間軸，李宇春、周筆暢、陳小春、古巨基、容祖兒、薛凱琪、衛蘭、譚咏麟、陳慧嫻、周慧敏等歌手齊聚開唱。＼大公報記者 胡若璋



《聲生不息.大灣區季》由方力申和何炅主持。



從節目的歌單編排和舞台設置來看，譚咏麟的出場畫面是從香港紅磡體育館切換到《聲生不息.大灣區季》的四面台，他以《愛情陷阱》和《卡拉永遠OK》點燃開場。



陳慧嫻再唱《夕陽之歌》



在節目舞台，來到已經騰飛的80年代，譚咏麟攜手陳慧嫻，分別以《風繼續吹》《一生何求》和《千千闋歌》《夕陽之歌》深情追憶梅艶芳、張國榮、陳百強等同路好友。而對於陳慧嫻在這個舞台重唱《夕陽之歌》，令不少歌迷對於“歡欣總短暫未再返”的體會深刻了許多。



眾星雲湧的90年代，香港成功輸送以“四大天王”為主打標簽的香港流行音樂文化。這個十年，節目舞台從周慧敏《自作多情》驚喜開麥，引發一眾觀眾對她“白月光”的青春愛慕；對於離開樂壇有一段日子的薛凱琪，如今登上為港樂而歌的舞台，她一曲《離開以後》和緊緊握住麥克風不肯放手的畫面也感染了一直守候她的歌迷；節目借李宇春的《今夜你會不會來》來祝福新港樂潮湧的今天。



當李宇春時隔近20年和周筆暢再度同台，這一場面，不禁讓內地諸多觀眾腦海里自覺回響起“想唱就唱”的青春熱情。節目借助周筆暢的視野回望千禧年前後的香港記憶。周筆暢認為，千禧年前後的港樂，是一個“糾結”的時代，更是一個各種“超前”的年代。首播節目裡，周筆暢選擇較小眾冷門歌曲《今天只做一件事》開唱。

