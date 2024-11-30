影視業：加強香港與內地電影合作

《破.地獄》成為香港電影史上第三部票房破億的本地電影。（圖源：大公報） 中評社北京11月30日電／據大公報報導，“香港影業協會”理事長洪祖星：



對電影界來說，《文藝創意產業發展藍圖》是想盡量做好，計劃將香港電影推向世界，理想及願景是這樣。但落實計劃前，應該先作出調查及瞭解市場情況及票房數字，《藍圖》當中有些計劃恐未必做到。如當中的“歐亞文化交流電影製作資助計劃”，跟歐亞地區合拍電影，未必對香港電影會有幫助，因為每年沒幾部歐洲電影在港上映。應盡快落實今年10月新修訂的CEPA協議，讓香港電影人可以多去內地拍戲，又或是香港電影公司能在內地做發行公司。內地市場更大，香港與內地電影的合作前景更好，建議將資助更多地投放在電影製作費、發行費、宣傳費上。



從近年的票房數字所見，很少見到東南亞有哪個國家或地區的電影製作比香港更好。如果跟其他國家或地區合拍，當然想從中吸取經驗，希望人家的水準較高，大家再將電影一齊推出去。香港電影本身在東南亞已占有一定市場。就算以韓國電影為例，近年在香港的票房也不是很多。反而香港電影只要有好題材，像《破.地獄》，或是一些具吸引力的本地題材，票房成績會很好，對帶動香港電影起好大作用。



以往的合拍片，若是普通話對白，在內地多有好的成績，但在香港反應卻未必。香港觀眾較喜歡嶺南地區或本地題材，若香港電影公司能到大灣區拍攝及發行，再用上香港、廣東地區題材，相信有幫助。以前用香港題材拍戲較少，因為只能在香港發行，投資也不會太大。但若能在內地發行，單是香港加上大灣區內地城市的人口已近一億，對於拓展香港電影市場起好大作用。



至於提倡多創作短視頻，這方面對文化產業是好的，但對電影恐沒太大幫助。若集中創作手機短視頻，可能影響了觀眾入戲院看電影的興趣。



銀都機構董事兼副總經理楊雪雯：



對於戲院，希望能除了每年“全港戲院日”，還會研究其他活動可以幫助人潮入戲院。至於《藍圖》提到的如容許戲院用作現場表演，這個當然是好事，更有效利用戲院場所。我們的戲院之前一直有做直播或轉播活動，現在能加上作現場表演或話劇，可豐富戲院內容，增加收入。