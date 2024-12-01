仇長根：澳門一國兩制成功實踐與對台啟示

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（受訪者供圖） 中評社香港12月1日電／港澳智慧城、橫琴粵澳深度合作區旅遊協會、華南理工大學香港研究中心11月29日主辦“慶祝澳門回歸祖國25周年座談會－－－澳門特色‘一國兩制’的成功實踐”。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根應邀作主旨發言，他指出，指出澳門一國兩制成功實踐，對解決台灣問題實現祖國統一有三點重要啟示。



一是，用“和平”的方式解決國家的統一問題，成本最低、代價最小。仇長根指出，上世紀七十年代末，以鄧小平同志為核心的黨中央決策，提出“和平統一、一國兩制”的偉大構想，史無前例。“一國兩制”科學理論首先針對解決台灣問題而提出，然先行於香港、澳門實施。實踐證明，用“和平”的方式解決國家的統一問題，成本最低、代價最小。回往1949年以來，中國為捍衛“國家主權和領土完整”作出重大決策對外打了“七戰”（抗美援朝、抗美援越、西沙海戰、對印自衛反擊戰、珍寶島自衛反擊戰、對越自衛反擊戰和南沙海戰），打出軍威、國威、尊嚴。但解決台灣問題始終保持戰略定力和戰略耐力，堅持以“最大誠意和最大努力”爭取“和平統一”。因為，兩岸同胞血濃於水，同根同脈。



仇長根認為，葡萄牙殖民統治澳門，澳門完全沒有民主。127任“澳督”由葡國總統任免，擁有至高無上的特權，總攬“行政、立法”權於一身。澳門回歸25年來，“一國兩制”下的澳門，民主漸進發展。特首依法選舉經中央任命，“澳人治澳”，高度自治。回歸25年，澳門保持社會穩定，言論自由，經濟繁榮。1999年澳門GDP僅65億美元，2023年達471億美元。

