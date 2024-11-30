趙樂際對希臘進行正式友好訪問

中評社北京11月30日電／據新華社消息，應希臘議長塔蘇拉斯邀請，全國人大常委會委員長趙樂際11月27日至30日對希臘進行正式友好訪問，在雅典分別會見希臘總統薩克拉羅普盧、總理米佐塔基斯，同議長塔蘇拉斯舉行會談。



會見薩克拉羅普盧時，趙樂際首先轉達了習近平主席的親切問候和良好祝願。趙樂際表示，中希建交半個多世紀以來，兩國關係始終健康穩定發展。習近平主席和總統女士共同向首屆世界古典學大會致賀信，倡導文明傳承發展和交流互鑒，展現了兩大古老文明的使命擔當。中方願同希方一道，以落實兩國領導人重要共識為引領，弘揚傳統友誼，堅定相互支持，做相互信賴、共同發展、文明相親的好夥伴，共同踐行全球文明倡議，推動構建人類命運共同體。



薩克拉羅普盧請趙樂際轉達對習近平主席的誠摯問候。她表示，希中始終尊重和支持彼此重大關切，恪守聯合國憲章宗旨和原則，為發展雙邊關係、深化互利合作奠定了堅實基礎。希中都是文明古國，兩國開展文明交流對話基礎深厚、富有成效，為國際社會樹立了不同文明互學互鑒的典範。期待同中方在貿易、投資、人文、旅遊等領域加強合作，實現共同發展繁榮。



會見米佐塔基斯時，趙樂際表示，2019年11月，習近平主席對希臘成功進行國事訪問，掀開兩國關係新篇章。中方感謝希臘堅定奉行一個中國原則，願同希方鞏固政治互信，加強戰略溝通，促進交流合作，高質量推進比雷埃夫斯港項目合作，輻射帶動貿易金融、航運等領域合作，持續深化人文交流。在多邊框架內保持溝通協調，促進世界和平穩定，推動中歐關係健康穩定發展。



米佐塔基斯表示，希臘恪守一個中國政策。希臘政府不斷優化貿易和投資政策，希望加強雙方在貿易、投資、航運、人工智能、文化等領域合作，歡迎中國企業深耕希臘市場。希臘積極評價比雷埃夫斯港等項目的互利合作，支持歐中加強對話、攜手應對氣候變化等全球性挑戰。



同塔蘇拉斯會談時，趙樂際表示，中國全國人大願同希臘議會一道，結合落實兩國重大戰略和發展目標，加強立法機構各層級友好交往，交流互鑒社會治理、生態環保、對外開放等方面立法和監督經驗，及時批准或制定有利於雙邊合作的法律文件；密切在各國議會聯盟等多邊平台的溝通協調。趙樂際介紹了推進中國式現代化的有關情況，表示願同希方在發展振興道路上攜手前行，讓中希兩大文明古國在新時代煥發新的光彩。

