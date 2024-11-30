一批民生新規12月起施行

中評社北京11月30日電／據新華社消息，12月，一批與民生相關的新規開始施行。加強對電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪的聯合懲戒，保護你我切身利益；多項房地產稅收政策調整，住房交易享受更多優惠……法治的完善，為冬日增添更多暖意。



對電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪加強聯合懲戒



公安部、國家發展改革委、工信部、中國人民銀行聯合印發的《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法》，自12月1日起施行。



辦法明確了懲戒對象，包括：因實施電信網絡詐騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的人；經認定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數字人民幣錢包、互聯網賬號等行為的單位、個人或相關組織者。



辦法綜合運用金融懲戒、電信網絡懲戒、信用懲戒等懲戒措施，同時保留被懲戒對象基本的金融、通信服務，確保滿足其基本生活需要。



辦法對不同懲戒對象分別設置2年或3年的懲戒時限，對懲戒期限內多次納入懲戒名單的，連續執行懲戒期限不得超過5年。



住房交易享受更多稅收優惠政策紅利



根據財政部、國家稅務總局、住房城鄉建設部發布的公告，多項促進房地產市場平穩健康發展的稅收政策自12月1日起執行。



契稅方面，將現行享受1%低稅率優惠的面積標準由90平方米提高到140平方米，北京、上海、廣州、深圳4個城市可以與其他地區統一適用家庭第二套住房契稅優惠政策。即調整後，在全國範圍內，對個人購買家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面積不超過140平方米，統一按1%的稅率繳納契稅。

