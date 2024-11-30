商務部解讀關於數字貿易改革創新發展的意見

中評社北京11月30日電／據新華社消息，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了關於數字貿易改革創新發展的意見。商務部有關負責人29日就意見進行解讀。



意見出台的背景是什麼？



黨中央、國務院高度重視發展數字貿易。黨的二十大報告指出，推動貨物貿易優化升級，創新服務貿易發展機制，發展數字貿易，加快建設貿易強國。黨的二十屆三中全會提出，創新發展數字貿易。



“這是黨中央、國務院站在統籌國內國際兩個大局的高度作出的決策部署，為數字貿易發展提供了根本遵循和行動指南。”商務部有關負責人說。



這位負責人介紹，近年來，數字貿易蓬勃發展，已成為國際貿易發展的新趨勢和世界經濟的新增長點。我國是數字經濟和對外貿易大國，發展數字貿易具備較好的產業基礎與廣闊的市場空間，但仍存在經營主體競爭力不夠強、開放程度不夠高、治理體系不夠完善等短板。為充分發揮我國數字市場優勢，通過加快發展數字貿易推動貿易高質量發展，鞏固和提升在全球產業鏈、供應鏈、價值鏈中的地位，建設高水平開放型經濟新體制，商務部全面分析全球數字貿易發展趨勢和我國數字貿易發展現狀，在深入地方和企業調研、充分聽取專家學者等建議基礎上，會同有關部門起草了意見，經黨中央、國務院同意，以中央辦公廳、國務院辦公廳名義印發實施。



意見有哪些主要內容？



這位負責人介紹，意見旨在進一步加強數字貿易系統謀劃、政策創新和跨部門、跨領域、跨行業統籌協調，推動構建更高水平開放型經濟新體制，為當前和今後一個時期促進數字貿易發展提供指導，共包括18條，可概括為三個方面。

