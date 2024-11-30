市場利率定價自律機制發布兩項自律倡議

中評社北京11月30日電／據新華社消息，市場利率定價自律機制29日發布兩項自律倡議，要求將非銀同業活期存款利率納入自律管理，並要求銀行在同對公客戶簽署的存款服務協議中加入“利率調整兜底條款”。



根據《關於優化非銀同業存款利率自律管理的自律倡議》，非銀同業活期存款利率將被納入自律管理。這意味著，證券公司、基金公司、保險公司、商業銀行理財子公司、財務公司以及保險資產管理公司等機構的同業活期存款利率將緊跟央行政策利率變動，壓縮一般性存款與同業存款之間的套利空間。



根據《關於在存款服務協議中引入“利率調整兜底條款”的自律倡議》，對公客戶同銀行簽訂的存款服務協議中，需加入“利率調整兜底條款”，確保協議期內，銀行存款掛牌利率或存款利率內部授權上限等調整，能及時體現在實際存款業務中。



市場利率定價自律機制11月28日召開工作會議，審議通過了這兩項倡議。會議提出，金融機構要認真落實好審議通過的兩項自律倡議，做好對客戶溝通和解釋工作，並將穩定負債成本的效果傳導至貸款端，加大對實體經濟支持力度，促進金融資源高效配置。



兩項自律倡議均於12月1日起生效。專家認為，這兩項倡議有助於疏通利率傳導堵點，保障銀行持續穩健經營，推動社會綜合融資成本穩中有降。