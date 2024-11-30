我國知識產權強國建設取得新進展

中評社北京11月30日電／據新華社消息，知識產權是國家發展戰略性資源和提升國際競爭力的核心要素。當下我國推進專利轉化運用情況如何？知識產權強國建設取得哪些新進展？國家知識產權局29日舉行新聞發布會介紹相關情況。



推進專利轉化運用 促進產業轉型升級



國家知識產權局新聞發言人衡付廣介紹，我國已完成134.9萬件存量專利盤點和價值分析，形成可轉化的專利資源庫，按照產業細分領域向企業匹配推送。今年前三季度，全國高校和科研機構專利轉讓許可備案次數同比增長24.1%，創歷史新高。



“在加速專利產業化的同時，還打造一批以科技創新為支撐的知名商標品牌。”國家知識產權局知識產權運用促進司司長王培章說，國家知識產權局已指導地方、央企圍繞人工智能等300餘條細分產業鏈，開展知識產權強鏈增效工作，強化產業鏈知識產權資源整合和戰略協同，以知識產權賦能傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育。



衡付廣介紹，我國還建立了國家知識產權強國建設工作部際聯席會議制度，加大了知識產權領域重點任務推進落實和重大問題政策研究力度，進一步形成了知識產權強國建設的合力。



優化公共服務體系 支撐科技創新更有力



國家知識產權局2023年印發《知識產權公共服務普惠工程實施方案（2023—2025年）》，旨在實現政策更加普惠公平、服務更加普惠可及、數據更加普惠開放。

