今年前10個月我國物流運行穩健向好

中評社北京11月30日電／據新華社消息，記者29日從中國物流與採購聯合會獲悉，今年前10個月，宏觀層面社會物流總額、物流業總收入等指標回升較為明顯，結構性向好態勢延續；微觀層面企業活力有所增強，經營指標穩中趨升，對市場保持樂觀預期。



社會物流需求小幅回暖，結構性向好態勢延續。1至10月，全國社會物流總額287.8萬億元，按可比價格計算，同比增長5.7%，增速比前9個月提高0.1個百分點。10月份增量政策加力實施，進一步擴大內需，社會物流總額增速連續兩個月回升，10月份當月增長5.7%，增速為6月份以來的最高水平。



物流供給回穩態勢鞏固，行業運行總體向好。1至10月，物流業總收入為11.3萬億元，同比增長3.8%，增速較前9個月提高0.1個百分點，增速連續兩個月回升。中國物流業景氣指數1至10月平均為51.5%，10月份為52.6%，環比回升0.2個百分點，需求改善帶動物流行業運行總體向好。



物流主體活力增強，經營效益穩中趨緩。10月份，隨著政策“組合拳”持續發力，企業微觀活力和經營保持穩定。物流供需環境持續調整優化，服務價格有所回暖。企業訂單、業務量穩步回升，物流業務收入、資金周轉等指標持續改善。