國新辦發布會聚焦新時代農村公路發展白皮書

中評社北京11月30日電／據新華社消息，國務院新聞辦公室29日發布《新時代的中國農村公路發展》白皮書，全面介紹新時代中國農村公路發展成就和理念，分享中國推動農村公路發展的實踐經驗。



當前我國農村公路發展取得哪些成效？在打贏脫貧攻堅戰、助力“三農”工作方面發揮了哪些作用？在農村交通運輸集約化發展上又有哪些部署？當日在國新辦舉行的新聞發布會上，交通運輸部有關負責人進行瞭解答。



進一步把農村公路建好、管好、護好、運營好



農村公路是我國覆蓋範圍最廣、服務人口最多、公益性最強的交通基礎設施，是農村地區最主要甚至是唯一的交通方式，對於服務農民出行、增進民生福祉、改善人居環境、促進農業農村現代化具有重要作用。



“截止到2023年底，中國的農村公路總里程達到了460萬公里，具備條件的鄉鎮和建制村全部通硬化路，形成了一條縣道溝通城鄉、鄉道往來交織、村道抵田連戶的農村交通基礎設施網絡。”交通運輸部副部長李揚說。



農村公路要建好，也要管好、護好、運營好。



“以‘管好’為手段，加快建立規範高效的農村公路治理體系。”李揚表示，我國進一步提高治理管理效能，全面推行農村公路“路長制”，以此來推動持續完善農村公路的治理體系。

