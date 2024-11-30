衛生健康對口援藏30年成效顯著

中評社北京11月30日電／據新華社消息，記者29日從國家衛生健康委新聞發布會瞭解到，與30年前相比，西藏的衛生服務體系不斷健全，各族群眾健康水平顯著提升，各項指標均達到歷史最好水平。



自1994年中央召開第三次西藏工作座談會以來，對口援藏工作已走過30年歷程。發布會上公布的數據顯示，與30年前相比，西藏醫療衛生機構由1198個增加到1821個，床位數由5600多張增至2.2萬張，每千人口執業（助理）醫師人數由1.9人增至3.3人。人均預期壽命10多年增長近6歲。



國家衛生健康委財務司司長、鄉村振興辦主任劉魁在發布會上說，30年來，國家衛生健康委全方位支援西藏衛生健康事業發展。目前，西藏已經建成了覆蓋城鄉、功能比較完善、布局較為合理的醫療衛生服務體系。



據介紹，在協調17個對口支援省市衛生健康系統共同做好衛生健康援藏工作的同時，國家衛生健康委還協同有關方面通過“組團式”支援、三級醫院對口幫扶、萬名醫師支援農村等形式來統籌各方資源，共同推進衛生健康援藏工作。



“中央財政按照最高補助標準安排各種項目資金，對口支援省市的資金投入也將衛生健康行業作為重要支援領域。黨的十八大以來，中央和對口支援省市共投入資金超過300億元支持西藏衛生健康事業建設和發展。”劉魁說。



西藏自治區衛生健康委副主任郭珞在發布會上介紹，當地遠程醫療服務覆蓋到每一個鄉鎮衛生院，能夠實現複雜巨大顱內動脈瘤、兒童白血病等400多種“大病不出自治區”，急性心肌梗塞、腦血管意外傷等2000多種“中病不出地市”，頭痛腦熱等“常見小病能夠就地解決”。



據介紹，下一階段，國家衛生健康委將進一步強化各方力量和資源統籌，確保援藏政策、資金、項目更加協同，從提高區域醫療衛生服務能力、加強醫療衛生人才隊伍建設、全面提升公共衛生服務水平、支持藏醫藥傳承創新發展等方面，推動衛生健康對口援藏不斷取得新成效。