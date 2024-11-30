我國牽頭制定智慧漁業領域國際標準

中評社北京11月30日電／據新華社消息，記者從全國信息技術標準化技術委員會（簡稱全國信標委）物聯網分技術委員會獲悉，我國提交的《物聯網 內陸智慧水產養殖總體技術要求》日前通過國際標準化組織（ISO）和國際電工委員會（IEC）立項投票。根據相關程序，我國正聯合其他成員國據此制定內陸智慧水產養殖國際標準並適時發布。



數字技術賦能的智慧農業是發展現代農業的重要著力點，智慧漁業是其重要組成部分。全國信標委物聯網分技術委員會秘書長、中國電子技術標準化研究院物聯網研究中心副主任卓蘭表示，此次立項通過代表我國物聯網技術在智慧農業領域的應用與標準化取得重要突破，並為後續在該領域國際標準制定奠定重要基礎。



“由我國牽頭制定的這項國際標準將有助於智慧漁業相關技術和成果走向全球化大規模應用。”ISO／IEC技術專家、浙江慶漁堂公司創始人沈傑博士說，這項標準主要面向物聯網在池塘水產養殖、設施化循環水養殖、水產品供應鏈等數智化應用場景，對智慧漁業系統級、設備級和服務級技術要求進行規範。



沈傑介紹，我國水產養殖規模龐大，但一直以零、小、散的傳統養殖為主，“我們在農村一線的長期應用實踐充分證明了物聯網在精準監測、智能管控、小散農戶服務、供應鏈全程溯源等方面可發揮巨大作用。”



浙江大學教授、國家大宗淡水魚產業技術體系智能化養殖崗位科學家葉章穎表示，由我國率先啟動智慧漁業領域的國際標準制定，意味著我國物聯網、人工智能等先進技術在農業創新應用方面取得突破性進展，將助力傳統漁業實現數智化和標準化升級。