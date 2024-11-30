全國人力資源市場服務專項行動將舉辦

中評社北京11月30日電／據新華社消息，記者11月29日從人力資源社會保障部獲悉，人力資源社會保障部將於12月1日至31日舉辦全國人力資源市場高校畢業生就業服務專項行動，為2025屆及往屆離校未就業高校畢業生、“三支一扶”計劃等基層服務項目人員提供就業服務。



人力資源社會保障部人力資源流動管理司相關負責人介紹，行動期間將廣泛開拓市場化招聘崗位。鼓勵各地聚焦產業發展前沿，面向數字經濟、綠色經濟、銀發經濟和鄉村振興等重點領域，主動對接重大項目、重大工程、重點企業，挖掘崗位資源，拓寬就業渠道。同時將充分發揮國家級人力資源服務產業園和骨幹人力資源服務企業專業優勢，依托人力資源服務網絡，促進招聘崗位數量擴大和質量提升。



專項行動在中國人力資源市場網設立線上招聘主會場，在中國公共招聘網、高校畢業生就業服務平台、中國國家人才網以及中智招聘、國聘等網絡招聘平台開設專區。上述負責人表示，鼓勵人力資源服務企業積極參與網絡招聘活動，持續推出群體性、行業性、區域性線上專場招聘，並與專項行動主會場鏈接。



線下方面，各地將加密定制化、分群體、分行業現場招聘活動頻次，因地制宜組織各類現場招聘會，提升匹配效率和精準性。上述負責人表示，鼓勵各地舉辦專門面向“三支一扶”計劃等基層服務項目服務期滿人員、國家鄉村振興重點幫扶縣高校畢業生的專場招聘活動。行動期間，還將組織多種形式的進園區、進校區、進社區招聘活動。