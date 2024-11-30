海南國際船舶登記管理局揭牌成立

中評社北京11月30日電／據新華社消息，海南國際船舶登記管理局29日在海南洋浦揭牌成立。該局的成立運行是加快建設具有世界影響力的中國特色自由貿易港的重要舉措，也是部省聯合加快建設交通強國、推動我國航運業高質量發展的具體實踐。



海南國際船舶登記管理局由中央編辦於今年9月正式批覆設立，主要負責“中國洋浦港”籍國際船舶的登記、綜合質量管理、檢驗監督、船旗國服務、政策研究等工作。



據海南國際船舶登記管理局相關負責人介紹，《海南自由貿易港建設總體方案》發布以來，在中央編辦、交通運輸部、海南省委省政府指導下，海事部門積極開展海南自由貿易港國際船舶登記制度改革創新，先後推動發布了《海南自由貿易港國際船舶條例》《海南自由貿易港國際船舶登記程序規定》等制度規定，海南全島新增航運類主體近700家，新登記或轉籍“中國洋浦港”船舶47艘，新增國際運力533.21萬載重噸，位居全國前列。在“中國洋浦港”政策吸引下，海南航運業得到蓬勃發展，各類航運要素正在加速集聚。



這位負責人表示，海南國際船舶登記管理局成立後，海事部門將進一步優化海事營商環境，持續增強“中國洋浦港”船籍港政策優勢和吸引力，著力將“中國洋浦港”打造成為國際一流、國內領先的海南自由貿易港航運品牌，加快形成產業集聚，切實提升中國航運業國際綜合競爭力，為海南自由貿易港經濟發展注入新動力。