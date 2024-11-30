劉國中強調扎實做好艾滋病防治工作

中評社北京11月30日電／據新華社消息，在第37個世界艾滋病日前夕，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中到中國疾控中心調研艾滋病防治工作，看望慰問一線防治工作者和相關科研人員。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，落實黨中央、國務院決策部署，創新醫防協同、醫防融合機制，壓實各方責任，健全服務體系，扎實做好艾滋病防治各項工作，持續提升防治成效，為增進人民群眾健康福祉提供有力保障。



今年世界艾滋病日的宣傳主題是“社會共治、終結艾滋、共享健康”。劉國中來到中國疾控中心，並視頻連線新疆喀什地區第一人民醫院，詳細瞭解艾滋病防治形勢、監測救治、科研攻關等情況。他強調，防治艾滋病是健康中國建設的重要任務。經過全社會共同努力，我國艾滋病疫情整體控制在低流行水平。當前，影響艾滋病傳播的因素複雜多樣，防控難度仍然較大。要健全監測預警體系，開展主動篩查檢測，落實綜合干預措施，及時發現感染者。要不斷完善診治方案，強化藥物、疫苗研發和關鍵技術攻關，堅持中西醫結合，提高科學防治水平。要針對重點地區、重點人群和重點環節，加強分類指導、政策協調和工作協同、綜合治理，嚴防疫情傳播擴散。要加強防治隊伍建設和業務培訓，關心關愛抗艾一線工作者，落實激勵保障政策，提高防治能力。



劉國中強調，要堅持黨的領導、部門協作、社會動員、全民參與，形成艾滋病防治的強大合力。要加大健康知識普及力度，提高宣傳教育針對性和有效性，引導群眾珍愛健康、遠離艾滋。要加強政策扶持，引導和支持社會組織和志願者發揮自身優勢，積極參與艾滋病防治工作。要加強對艾滋病感染者和患者的人文關懷，幫助他們堅定信心，更好融入社會，同時加強法治教育，引導自覺遵守防疫規定，關愛社會關愛他人。