全國秋糧收購超1億噸

中評社北京11月30日電／據新華社消息，國家糧食和物資儲備局29日發布數據顯示，目前全國累計收購秋糧1.2億噸，進度快於上年，收購工作進展順利。



從區域看，南方中晚籼稻收購進度在四至五成，東北粳稻二成左右；華北、東北玉米收購進度二到三成；東北大豆開始集中上量，收購進度一成半左右。從價格看，中晚稻收購均價每斤1.3元左右，優質優價特徵明顯；隨著飼料養殖需求穩步回升，玉米、大豆價格逐步企穩，企業收購積極性有所提高。



國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長羅守全說，河南、江蘇、黑龍江、安徽四省先後啟動中晚稻最低收購價執行預案，已開設收購庫點200多個，總倉容近1000萬噸，累計收購最低收購價中晚稻180多萬噸，穩定了市場預期，發揮了托底作用。



中儲糧集團已在河南信陽、南陽地區布設60個收儲庫點，優化布設165條作業線，單日入庫能力超4萬噸，整體平穩有序。中儲糧河南分公司從24家直屬企業選派200餘名業務骨幹組成38個工作組到信陽地區保障收購工作。



截至11月24日，中儲糧黑龍江分公司公布2批收儲資格庫點137家，後續將及時動態調整優化庫點布局並向社會公布，方便農民就近就便售糧，保障最低收購價中晚稻收購工作平穩有序開展。在儲備玉米收購方面，中儲糧黑龍江分公司積極入市，啟動收儲庫點52家，日收購量超過4萬噸，發揮了市場帶動作用。



今年全國大豆播種面積保持1.5億畝以上，預計產量連續第3年維持2000萬噸以上。國家糧油信息中心首席分析師王曉輝說，近期主產省大豆價格基本穩定，普遍“以質論價”。黑龍江地區蛋白含量較低的國產大豆價格已經低於進口大豆，具有壓榨優勢，利潤明顯好於上年及開秤初期，主要油廠已開機壓榨，需求高於上年。



國家糧食和物資儲備局將堅持分品種施策，統籌抓好市場化收購和政策性收儲，充分調動多元主體入市積極性，保障農民售糧順暢和市場平穩運行。