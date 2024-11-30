第十一批在韓志願軍烈士遺骸在沈陽安葬

中評社北京11月30日電／據新華社消息，第十一批在韓中國人民志願軍烈士遺骸安葬儀式，29日上午在沈陽抗美援朝烈士陵園舉行。43位為保家衛國英勇犧牲在異國他鄉的志願軍烈士遺骸在這裡安葬。



退役軍人事務部黨組書記、部長裴金佳出席儀式並致祭文。遼寧省委副書記、省長李樂成主持儀式。解放軍儀仗司禮大隊奉命執行安葬儀式禮兵任務。



10時許，儀式正式開始，禮兵護送烈士遺骸棺椁緩步進入紀念廣場，全場奏唱中華人民共和國國歌。致祭文後，全體人員向烈士遺骸三鞠躬。27名禮兵鳴槍12響，向志願軍烈士致以崇高敬意。



《思念曲》奏響，禮兵們抬起志願軍烈士棺椁繞廣場半周，緩緩走向安葬地宮。全場人員排起長隊，向烈士獻花致敬。



中央宣傳部、中央對外聯絡部、外交部、國家發展改革委、財政部、退役軍人事務部、廣電總局、中央軍委政治工作部和遼寧省委、省人大、省政府、省政協，沈陽市委、市人大、市政府、市政協，駐沈解放軍、武警部隊負責同志，抗美援朝烈士家屬代表、航天英雄代表、奧運冠軍代表、文藝工作者代表，以及中央和國家機關青年幹部代表、部隊官兵代表、港澳台師生代表、青少年學生代表等近300人參加儀式。



11月28日，第十一批在韓中國人民志願軍烈士遺骸，由我空軍專機從韓國接回至遼寧沈陽。2014年至今，累計有981位在韓中國人民志願軍烈士遺骸在這裡安葬。