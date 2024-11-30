《密閉空間工作安全守則》　修訂版今起生效

中評社北京11月30日電／據大公報報導，經修訂的《密閉空間工作的安全與健康工作守則》今日起正式生效。《工作守則》於今年五月三十一日刊憲，並設有六個月的寬限期，以便讓業界有足夠時間瞭解及準備修訂後的要求。



勞工處會突擊巡查



《工作守則》的主要修訂內容包括加強東主或承建商對監督密閉空間工作的要求；列明評估某工作是否屬於地底喉管工作的考慮因素；新增詳細的危險評估表格範本和載列空氣監測警報設備的設定；以及更新許可工作證明書範本。經修訂的《工作守則》亦加入新要求，例如東主或承建商須採用科技設備，在工作期間於密閉空間的出入口拍攝視頻，以加強監督相關人員執行安全控制措施的情況。



與此同時，勞工處已完善針對密閉空間作業的強制性安全訓練課程，以加強業界對常見風險的認識及消除這些風險的能力，包括更新課程內容，並會延長課程時數和縮短有關安全證書的有效期，讓從業人員更頻密地重溫安全知識及緊貼法例的新發展。經修訂後的課程將於明日推出。



勞工處發言人表示：“經修訂的《工作守則》生效後，勞工處會繼續不時突擊巡查進行密閉空間工作的工作地點，檢視相關工序及所實施安全預防措施，以確保工人的工作安全及健康。”



《工作守則》具有特殊的法律地位。在刑事訴訟中，若相關人士不遵從本守則所載的任何條文，法庭可接納這種行徑為有關因素，用以裁定某人是否觸犯有關的職業安全及健康法例。