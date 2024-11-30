全國人大常委會辦公廳在成都舉辦專題學習班

中評社北京11月30日電／據新華社消息，11月26日至29日，全國人大常委會辦公廳在四川成都舉辦地方人大常委會負責同志專題學習班。來自長江經濟帶11個省（直轄市）人大常委會負責同志和部分設區市（自治州）人大常委會負責同志等133人參加學習。



全國人大常委會辦公廳有關負責同志在開班式上表示，要把持續深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想作為必修課和基本功，把握好人大工作的大方向、大原則、大道理，提高依法履職能力，推動提升人大工作整體水平。要深入學習貫徹習近平總書記關於推動長江經濟帶發展重要論述精神，立足本地實際，找准人大工作的切入點、著力點，以人大立法、監督、代表等工作推動長江經濟帶高質量發展。



學習班舉行了系列專題報告：“深入學習貫徹習近平總書記在慶祝全國人民代表大會成立70周年大會上的重要講話精神 堅持好完善好運行好人民代表大會制度”“學好用好長江保護法”“奮力譜寫長江經濟帶高質量發展新篇章”“正確監督、有效監督、依法監督，高質量做好新時代人大監督工作”“以人口高質量發展支撐中國式現代化”。學習班還圍繞“區域協同立法”開展案例教學，圍繞“發揮人大職能作用，更好推動長江經濟帶高質量發展”進行分組討論，並開展現場教學等。



據瞭解，根據2024年全國人大學習培訓計劃，全國人大常委會辦公廳今年共舉辦了5期地方人大常委會負責同志學習班，累計組織全國省、市、縣三級人大常委會負責同志等約1000人次參加學習。



