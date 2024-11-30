通緝犯內地落網交港　押返現場重組案情

中評社北京11月30日電／據大公報報導，1997年1月，尖沙咀寶勒巷一間卡拉OK遭人縱火，造成三級大火釀17死13傷慘劇，轟動全港。7名疑犯中5人已相繼被捕及入獄，其餘兩人52歲陳惠良（綽號“眉眉”）及47歲陳福清（綽號“亞清”）潛逃至今，直至陳惠良早前在內地被截獲落網，前日（28日）下午經深圳灣口岸回港被捕。警方昨日（29日）晚上將陳惠良押返當年寶勒巷案發現場進行案情重組，以綠色樽模擬他投擲的汽油彈。



現場可見，陳惠良在警方押解下抵達寶勒巷，他黑布蒙頭，鎖上手銬腰纏鐵鏈，警員向他遞上一個模擬汽油彈的綠色樽，陳將綠色樽藏在外套內襟，走到盈豐商業大廈地下時，以左手取出綠色樽，右手做出點火動作，並投擲綠色樽到地上，其後走回一輛銀色私家車旁。



有組織罪案及三合會調查科（O記）C組警司林啟初表示，案發時疑犯25歲，有證據顯示，他在案中有重大參與成分，將被落案起訴。案件起因涉及兩個黑幫在案發前數天，在案發現場結怨，其後警方已拘捕案件主腦等人。



案發於1997年1月25日，有黑幫成員在寶勒巷“新一代卡拉OK”內消遣期間，因出言調戲女侍應，與屬另一黑幫的“睇場”職員發生爭執，且被打傷。



其後疑有人不忿報復，數日後即案發當日糾黨返回卡拉OK連掟數個汽油彈縱火，釀成17人死亡，年齡介乎16至42歲，包括3名女職員，其餘均為顧客，另有13人受傷。



一人仍在逃



案發後一個月，警方拘捕其中4名疑犯，李家豪、董勝飛、柳應達被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁；鄭偉成被裁定誤殺罪名成立，判處監禁11年。相隔11年後，至2008年12月，主謀蔡錦輝在深圳被內地公安拘捕，並被引渡返港，其後亦被判處終身監禁。



案件其餘一名疑犯陳福清仍然在逃，他生於1977年9月，案發時19歲，今年47歲，警方懸紅40萬元通緝。警方呼籲，市民如有資料提供，可致電警方24小時熱線2527 7887。