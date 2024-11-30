國際檢察官聚首香江　林定國：打擊科技犯罪

律政司司長林定國日前出席在港舉行的國際檢察官聯合會亞太會議，與各地法律精英交流。（圖源：大公報） 中評社北京11月30日電／據大公報報導，第11屆國際檢察官聯合會（IAP）亞太會議日前在香港盛大開幕，匯聚了240位來自全球的法律精英。律政司司長林定國表示，會議希望進一步提升司法管轄區的刑事司法標準，尤其是打擊科技犯罪方面，進一步通過IAP平台推動國際合作。律政司不久前成立了香港國際法律人才培訓學院，旨在為香港、內地和世界各地的法律專業人士，組織和協調能力建設項目，他相信，這將與IAP的全球培訓學院有巨大合作潛力。



IAP亞太會議昨日踏入最後一天，律政司司長林定國在社交平台發文，希望借由與會者在會議中分享他們的寶貴見解、經驗和最佳實踐，進一步提升司法管轄區的刑事司法標準，尤其是在打擊科技犯罪方面。會議提供了面對面交流機會，他指出，促進真正有效的國際合作的關鍵在於建立融洽的關係，希望世界各地的檢察官通過更多的見面和交流，培養彼此之間的信任，跨越不同的背景和法律體系，建立真正的友誼。



進行多場雙邊會議



除了參加大會安排的專業和文化活動外，各國代表還爭取機會進行多場雙邊會議。例如，林定國和團隊在11月27日與由越南最高人民檢察院副檢察長率領的代表團進行了一次非常成功的會談。



他指出，這次會議是持續進程中的一個重要里程碑，通過IAP的平台促進國際合作，以更有效地應對科技犯罪。律政司會致力加強在打擊犯罪方面的國際合作，特別是通過更積極地參與IAP的未來工作來實現這一目標。



林定國指出，根據《2024年法治指數》，香港在東亞和太平洋地區排名第6，全球排名第23。在“廉潔”和“秩序和安全”方面，更分別位列全球第10和第9，這些成就反映了香港公平有效的檢控服務。