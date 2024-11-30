港麻雀普查：數目8年跌近三成

中評社北京11月30日電／據大公報報導，香港觀鳥會推算，目前香港市區有約22.2萬只樹麻雀（俗稱麻雀），總數比去年下跌約2萬只，比起2016年初次普查則跌近三成。



倡多種原生樹木方便覓食



香港觀鳥會在本年5月雀鳥繁殖季，派逾250位義務普查員，到全港18區86條約1公里的路線點算麻雀，再以每平方公里的麻雀數量，按比例推算全港麻雀數目。該會昨日公布“第九屆全港麻雀普查”結果，總數跌逾百分之八。



除了樹麻雀外，觀鳥會普查亦有觀察其他城市常見雀鳥，包括珠頸斑鳩、鵲鴝、紅耳鵯及紅嘴藍鵲。按推算，鵲鴝和紅耳鵯的數量為2萬只及6.5萬只，比往年錄得增幅。其中紅嘴藍鵲的數量雖跌至3400只，但其栖息地則有擴展跡象，可見牠們逐漸適應城市環境。



香港觀鳥會助理教育經理餘暢恒指，樹麻雀平時會進食人類食物的碎屑，但其他雀鳥主要進食來源為原生樹木的果實、種子或依附其上的昆蟲，所以保持城市綠化是穩定雀鳥數目的關鍵。他建議，本港可考慮多種原生樹木，讓雀鳥可以在城市有更多生活空間及食物。



為了進一步推廣公民科學，香港觀鳥會與公民科學平台eBird合作，方便市民提交鳥類紀錄。市民只要下載“eBird”手機應用程式，便可隨時隨地記錄雀鳥，並即時上傳有關資料。該會強調，需持續監察和累積更多數據，才能掌握較準確的種群趨勢，呼籲市民積極提交鳥類數據，盼長遠建立城市雀鳥數據庫，以作更深入的研究。