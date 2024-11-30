“蘿蔔快跑”在港獲發自動車先導牌照

中評社北京11月30日電／據大公報報導，在內地經營自動駕駛網約平台“蘿蔔快跑”的百度集團，在香港註冊成立的子公司，昨日獲運輸署批出本港首個自動駕駛車輛先導牌照，獲准10輛自動駕駛車輛（自動車）在北大嶼山進行測試。首階段將在指定時段和路段，每次只可有一輛自動駕駛私家車進行路面測試，測試期間不可用於出租或取酬，也不可運載貨物或乘客。



測試期間不可出租或取酬



獲批出先導牌照的是Baidu Apollo International Limited，牌照有效期於今年12月9日開始，為期五年。首階段在指定時段和路段，每次只可有一輛自動駕駛私家車進行路面測試，往來香港國際機場四號停車場及赤鱲角南路，途經暢達路、機場北交匯處、航天城路、航天城第三街、航天城第一街、航天城東路、航天城交匯處、東岸路及觀景路。測試期間，車上會長駐有後備操作員，以在有需要時接管車輛的操控。



先導計劃下的先導自動車不可用於出租或取酬用途，也不可運載貨物或乘客。除車上後備操作員外，先導自動車只可運載指定人員及其他先導參與者。先導營辦人如欲使用先導自動車從事的士業務，必須向運輸署申請將車輛轉型為的士，先導營辦人須於市場上獲取的士牌照及符合有關的士車輛的所有法例要求，而後備操作員須持有有效的士駕駛執照。