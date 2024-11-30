精準扶貧宣介會在老撾舉行

中評社北京11月30日電／據新華社消息，中國駐老撾大使館28日在老撾首都萬象舉辦精準扶貧宣介會，全面介紹中國脫貧攻堅經驗，推動中老減貧合作深入發展。



宣介會重點分享了湖南省十八洞村實施精準扶貧的經驗做法。老撾人民革命黨中央書記處書記、萬象市委書記阿努帕·杜納隆以及來自老撾黨政機關的代表共200餘人出席活動。與會者普遍認為，十八洞村的發展經驗對老撾提升鄉村治理能力和發展產業經濟具有廣泛借鑒意義。



阿努帕接受新華社記者採訪時說：“十八洞村的發展經驗說明，脫貧需要因地制宜，挖掘和整合每個村的優勢資源。我們也將利用好萬象的自然與文化資源，幫助當地貧困村走向繁榮。”



現場聆聽經驗分享後，老撾農林部一位官員表示，十八洞村的脫貧經驗有很強的指導和借鑒意義，在統籌鄉村脫貧與發展、發揮黨員帶頭作用以及實現生產與市場對接等不少實際工作層面帶來很多啟發。



幾位老撾村長表示，將把學到的經驗應用到實踐中，幫助村民過上更好的生活。



時任老撾人民革命黨中央總書記、國家主席本揚·沃拉吉曾在2018年到訪十八洞村。得知宣介會在萬象成功舉辦後，本揚表示，十八洞村是讓貧困地區人民學習的好學校。中國向老撾介紹先進的精準扶貧經驗，將進一步推動老中友好合作。