外交部：為全球荒漠化防治提供“中國方案”

中評社北京11月30日電／據新華社消息，外交部發言人毛寧29日就中國荒漠化防治的成效和對世界的貢獻答記者問時表示，中方願為全球荒漠化防治提供“中國方案”，與各方攜手為地球增添更多綠色。



當日例行記者會上，有記者問：日前第29屆聯合國氣候變化大會順利閉幕，氣候治理成為熱門話題。我們注意到中國在世界範圍內率先實現土地退化“零增長”、荒漠化土地和沙化土地面積“雙減少”，截至2023年底森林覆蓋率已超過25%，成為全球增綠最多的國家。發言人如何評價中國荒漠化防治的成效和對世界的貢獻？



毛寧表示，中國是世界上遭受荒漠化危害最嚴重的國家之一。中國政府高度重視，持續推進荒漠化綜合防治和“三北”等重點生態工程建設，推動53%的可治理沙化土地得到有效治理，實現了生態保護與民生改善的良性循環，也為全球防沙治沙進程作出了貢獻。



毛寧表示，今年是中國簽署《聯合國防治荒漠化公約》30周年。30年來，中國積極履行《聯合國防治荒漠化公約》，扎實開展防沙治沙國際合作，開拓“一帶一路”防治荒漠化合作機制。中國還與同樣面臨荒漠化問題的中亞、非洲國家分享治沙技術和經驗，提供技能培訓，為“全球南方”共謀綠色發展注入動力。



毛寧說，下周，《聯合國防治荒漠化公約》第十六次締約方大會將在沙特舉行，中方將派代表團與會，為全球荒漠化防治提供“中國方案”，與各方攜手為地球增添更多綠色。