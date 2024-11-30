中國新疆文化交流團赴中東三國開展文化交流

中評社北京11月30日電／據新華社消息，11月20日至11月29日，國務院新聞辦公室組織中國新疆文化交流團赴土耳其、沙特阿拉伯、卡塔爾開展文化交流。



在土耳其，交流團成功舉辦“多視角看真實新疆”主題宣介會，並與土耳其馬爾馬拉基金會、愛國黨等各界人士開展座談；在沙特阿拉伯，交流團與研究與知識交流中心專家學者、《利雅得報》總編、薩勒曼國王國際阿拉伯語學會秘書長等深入交流；在卡塔爾，交流團會見卡塔爾外交部人權司司長，並與半島研究中心、卡塔爾國家通訊社、哈馬德大學伊斯蘭研究院等智庫、媒體、專家學者座談交流。



其間，交流團向三國人士深入宣介新時代中國共產黨的治疆方略，圍繞新時代新疆的高質量發展、新疆的反恐與人權保護、新疆各民族文化保護與傳承、新疆貫徹落實宗教信仰自由政策、推進絲綢之路經濟帶核心區建設等議題，全方位、多角度展現了中國式現代化在新疆的具體實踐。交流團還就三國人士關心的涉疆議題進行了回應，針對美國等西方國家的污蔑抹黑，通過對真實新疆的介紹，獲得了當地人士的廣泛理解，達到了增信釋疑的目的。



三國人士高度認可新疆堅持以人民為中心、全面深化改革、實現高質量發展取得的成就，表達了進一步加強與新疆的經濟、文化聯繫的願望。土耳其各界人士高度讚賞新疆在經濟發展、民族團結、宗教和諧、文化傳承等方面取得的成就，認為中國提出的“一帶一路”倡議對世界和平作出了重大貢獻。沙特阿拉伯各界人士對新疆脫貧攻堅工作取得的成績表示欽佩，認為這是對人類減貧事業作出的巨大貢獻。卡塔爾各界人士充分肯定新疆人權事業發展取得的成就，並希望實地感受大美新疆的魅力。