金正恩與俄國防部長討論兩國關係等議題

中評社北京11月30日電／據央視新聞報導，當地時間29日，俄羅斯國防部長別洛烏索夫率領俄羅斯軍事代表團對朝鮮進行訪問，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩當天會見了別洛烏索夫。



交談中，雙方就進一步深入發展國防領域等朝俄兩國之間的全面戰略夥伴關係、針對急劇變化的地區及國際安保環境、維護兩國主權、安全利益和國際正義等問題，廣泛交換意見，圓滿達成共識。



金正恩表示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫的訪問將為兩國的防衛力量強化和安全保障作出巨大貢獻，推動兩國軍隊的友誼和互相合作及關係發展。



金正恩：朝鮮一如既往支持俄羅斯維護國家主權和領土完整



金正恩對烏克蘭事態發展表達嚴重關切，並表示：近期美國採取的反俄羅斯措施是使衝突長期化、威脅全人類的不負責任的行為，理應受到國際社會的譴責。



金正恩稱，美國和西方國家唆使基輔當局用其國產遠程打擊武器攻擊俄羅斯領土，這等於對衝突的直接軍事介入；既然他們以反俄戰爭的侵略實體出頭露面，俄羅斯採取果斷行動使敵對勢力付出相應的代價，屬於行使正當防衛權。金正恩強調，有必要採取明確的行動來發出信號，警告以美國為首的挑釁勢力。



金正恩表示，最近俄羅斯政府和軍隊進行的對烏應對打擊是向美國等西方國家和烏克蘭宣示事態的嚴重性和俄羅斯強硬意志的適時而有效的措施。



金正恩說，朝鮮政府和軍隊與人民將一如既往、始終不渝地支持俄羅斯反對帝國主義霸權陰謀，維護國家主權和領土完整的政策。

