從一家國有大行實踐看如何做好普惠金融文章

中評社北京11月30日電／據新華社消息，普惠金融，一頭連著百姓生活，一頭連著發展大局。中央金融工作會議提出做好五篇大文章，普惠金融位列其中。



當前，普惠金融領域需求如何？經過多年高速增長，普惠金融未來空間還有多大？有哪些問題待解？中國農業銀行普惠金融事業部負責人近日接受記者採訪，詳解一家國有大行對推動普惠金融高質量發展的思考與探索。



今年以來，農業銀行普惠金融領域貸款增加超1萬億元，普惠型小微企業有貸客戶增加100多萬戶，增量均位居同業首位。與此同時，普惠型小微企業不良貸款率保持在較低水平。這在當前經濟形勢下，實屬不易。



“從我們的業務實踐看，小微企業雖然經歷了一些困難，但我國經濟長期向好的基本面沒有變，隨著各項宏觀政策效應逐步釋放，小微企業經營逐步好轉，新經營主體、新業務場景、新金融需求不斷湧現，普惠金融發展仍有很大空間。”中國農業銀行普惠金融事業部總經理黃建勤表示。



完善的組織體系是推動普惠金融發展的重要保障。據瞭解，農業銀行在董事會和高管層設立專門的普惠金融相關子委員會，在全國範圍內設立約300家普惠金融特色支行、500家普惠金融專營機構、1萬多家小微信貸業務重點發展網點，全面推動普惠金融業務下沉。



普惠金融針對的是信用等級相對較低的群體，單筆金額小，整體風險偏高。如何實現增量擴面和防控風險的有效平衡？在黃建勤看來，深入推進數字化轉型，是破解難題的關鍵一招。“我們通過數字化轉型，提高‘用數’能力，利用各類財務和非財務信息研發各類模型，不依賴財務報表也能識別、計量和管控風險，既解決成本控制的問題，也解決風控的問題。”



據中國農業銀行普惠金融事業部副總經理蔣劍平介紹，傳統信貸模式下，一名信貸人員只能負責10戶左右的小微企業客戶。通過數字化轉型，一名信貸人員可以負責五六十戶甚至上百戶客戶。目前，農業銀行超過七成的普惠貸款來自線上產品。

