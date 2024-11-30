權威人士解讀支持跨境電商出口新舉措

中評社北京11月30日電／跨境電商是拉動我國外貿增長的新動能、全球貿易發展的新勢力。為支持新型業態發展，海關總署近日發布公告，圍繞進一步促進跨境電商出口出台4條舉措。將於12月15日起施行的這些新舉措緣何受到關注？疏通哪些堵點？帶來哪些利好？記者就此多方採訪。



海關總署相關負責人11月29日表示，此次發布公告的主要目標是通過簡化跨境電商出口監管流程，提高通關效率，降低企業成本，進一步促進跨境電商出口的持續健康發展。同時，通過優化監管模式，更好保障貿易安全，提升我國跨境電商的國際競爭力。



“包括探索推廣跨境電商出口拼箱‘先查驗後裝運’模式、研究擴大跨境電商零售出口跨關區退貨、進一步完善信息化系統功能在內的一系列措施不僅有試點經驗的復制推廣、享惠範圍的不斷擴大，更重要的是為適應新的國際監管環境和業務模式推動了新一輪改革。”國務院發展研究中心對外經濟研究部副研究員陳紅娜說。



在支持舉措中，“取消跨境電商出口海外倉企業備案”位列第一項。公告明確，開展跨境電商出口海外倉業務的企業，將無需向海關辦理出口海外倉業務模式備案，可直接申報出口。



作為跨境電商生態鏈中的關鍵一環，設立海外倉可以使電商企業根據預估銷售情況，提前將產品批量出口到海外倉集中存放，接到訂單後再就近發給當地的消費者，有效打通跨境電商出口的“最後一公里”。



然而，目前出口海外倉業務在落地過程中仍存在一些不便。



北京海關快件電商監管科工作人員介紹說，一直以來，跨境電商企業開展相關業務，需要向海關提供海外倉具體信息、詳細的業務模式和流程信息等辦理備案。儘管過程並不複雜，但從交材料到審批下來，至少也需要2至3天時間。此次取消這一資質審核環節，可以降低門檻、簡化流程，為企業發展賦能增效。

