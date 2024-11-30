經濟隨筆：“鏈”上共享發展新機遇

中評社北京11月30日電／鏈接世界，共創未來。第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，如期而至。



位於北京順義的中國國際展覽中心是鏈博會的會場之一。偌大的場館內，既有元宇宙數字孿生智慧管理系統、全球技術領先的工業母機等最新最靚的產品，也有全球供應鏈圖譜、全程冷鏈監控智慧物聯平台等供應鏈產業鏈上的全球布局和生態應用。在這裡，供應鏈產業鏈智能化、綠色化的發展趨勢集中彰顯，企業對加強供應鏈產業鏈合作的需求和期待得以匯聚。



去年首次舉辦，今年再次舉辦，鏈博會是一場“年輕”的盛會。儘管如此，展區仍然“一位難求”。數據顯示，本屆鏈博會參展國別近70個，超過600家中外企業參展，參展企業數量比首屆增長約20%，其中世界500強和行業龍頭企業占比超過60%。



各國企業爭相來“趕集”的鏈博會，究竟有著怎樣的魅力？



凸顯“鏈式”思維，這是一場將大中小企業聚集成群的盛會。



汽車成品、超級增程系統、激光雷達組件……從核心原材料到關鍵零部件，再到整車產品和服務，智能汽車鏈展區覆蓋了智能汽車產業全生命周期，呈現了打通整個產業鏈的成效。



不僅是展銷商品，更是展鏈條、展生態、展場景。今年鏈博會在展台分布和展區設置上，全流程展示各鏈條上中下游重點環節，推動大中小企業聚集成群、優勢互補。

