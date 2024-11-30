從中國航展看低空經濟

中評社北京11月30日電／據新華社消息，2024年，被視為“低空經濟元年”。



在2024年3月全國兩會上，低空經濟首次被寫入政府工作報告。7月，黨的二十屆三中全會再次提及低空經濟。一段時間以來，“低空經濟”成了大家的口頭禪。



你也說低空經濟，他也說低空經濟，究竟啥是低空經濟？低空經濟有哪些應用場景？低空經濟和新質生產力是什麼關係？人民空軍如何助力低空經濟發展？低空經濟如何安全發展？



帶著這些問號，我從北京南下廣東，走進“中國航空之父”馮如先生的故鄉“以史為鑒”，走進在廣東珠海舉辦的第15屆中國航展“解剖麻雀”，走進位於深圳特區的全國第一個城市空中交通運營示範中心“取經探寶”，初步弄清楚一些問題、理清楚一些思路，在此與大家分享。



1.打著“飛的”到珠海看航展



11月12日，第15屆中國航展開幕，我從“珠江新聞”看到這樣一條消息：中國航展迎來首批打“飛的”觀眾， 25分鐘從深圳到珠海。4名乘客於11月11日搭乘直升機從深圳鹽田區起飛，歷經約25分鐘後安全降落在珠海地標日月貝（珠海大劇院），標誌著大灣區低空特快專線首航成功。



同一專線，還有從北京、哈爾濱、東莞赴深圳搭乘“飛的”的乘客，大家對這趟低空專線的體驗直呼震撼。“直上雲霄、飛躍山海的感覺無與倫比，沿途的美景更是一覽無餘……”乘客李先生表示，自己是一名資深航展迷，曾多次從深圳驅車到珠海看航展，原本2個多小時的高速公路路程，現在通過空中旅程僅25分鐘左右便可直達。

