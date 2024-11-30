我國將推動物流數智化發展

中評社北京11月30日電／據新華社消息，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《有效降低全社會物流成本行動方案》（以下簡稱《行動方案》），要求到2027年，社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降至13.5%左右。實現這一目標後，預計可節約社會物流總費用1萬億元以上。同時，《行動方案》提出，培育一批具有國際競爭力的現代物流企業，推動物流數智化發展。



預計可節約社會物流總費用1萬億元以上



近年來，我國社會物流成本水平總體保持下降態勢，社會物流總費用與GDP的比率由2012年的18%降至2023年的14.4%，即每創造100元GDP所支出的物流費用從18元降到14.4元，但全社會物流成本仍有較大下降空間。



《行動方案》提出，到2027年，社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降至13.5%左右。



國家發展改革委副秘書長張世昕表示，實現這一目標後，對比2023年的社會物流成本水平，相當於在國民經濟保持較快增長的情況下，可節約社會物流總費用1萬億元以上，將有效降低國民經濟特別是實體經濟運行成本。



“但需要說明的是，有效降低全社會物流成本，是要統籌降低物流成本和現代物流高質量發展，通過調結構、促改革，優化全社會物流資源配置，加強物流各環節協同銜接，全面提升物流體系運行效率，用盡可能少的物流費用支出，支撐盡可能多的經濟產出。而不是簡單降低運輸成本，也不是要壓縮物流企業的合理利潤，更不是要影響物流從業人員的收入。”張世昕說。



培育一批具有國際競爭力的現代物流企業

