中歐班列助力“一帶一路”行穩致遠

中評社北京11月30日電／“中歐班列不僅是促進中國與歐盟經濟繁榮的橋梁，也是推動兩地民眾深度互動的重要紐帶。”在中歐班列第十萬列即將抵達德國杜伊斯堡市之際，德國國際鐵路貨運商業協會主席奧拉夫·克呂格爾在接受新華社記者專訪時高度評價其作用。他表示，在共建“一帶一路”倡議推動下，中歐班列在促進中歐經濟增長方面發揮了重要作用，並在注重時效的貨物運輸中展現出獨特優勢。



近年來，中歐班列在保障全球產業鏈供應鏈暢通方面發揮了至關重要的作用。克呂格爾指出，特別是在疫情期間和全球航運受阻時，中歐班列成為眾多企業的優選物流方案，為維護全球貿易暢通提供重要支持。“第十萬列中歐班列即將抵達杜伊斯堡不僅是中歐鐵路合作的歷史性成就，更彰顯了在共建‘一帶一路’倡議推動下中歐經濟聯繫的累累碩果。”他說。



克呂格爾談到不少中歐班列令人印象深刻的瞬間，表示得益於中歐班列的穩定性和可靠性，許多德國和歐洲企業得以優化供應鏈，確保高效率運輸。



“中歐班列不僅是一種高效、環保的物流解決方案，更是推動區域合作、增強互聯互通的關鍵手段，”克呂格爾說，“尤其是從中國進口產品時，中歐班列極大縮短了運輸周期，提高了市場響應速度。”



他強調，許多歐洲企業選擇在中國建立生產基地，不只緣於中國大市場的潛力，更看中了其鐵路運輸的可靠性。克呂格爾表示，隨著鐵路運輸在零售業的作用日益凸顯，這種高效可靠的物流服務不僅支撐了企業發展，也對整個零售行業的供應鏈產生深遠影響。



克呂格爾建議，中歐班列如今已成為推動中歐經濟合作的重要引擎，未來中歐之間可進一步優化運輸網絡和供應鏈管理，增設更多鐵路物流終端，加強通往南歐和東歐等地主要港口的鐵路連接，以提升貨運效率、促進區域經濟融合發展。

