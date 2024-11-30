外資企業以“鏈”會友尋求合作新機遇

中評社北京11月30日電／“從農田到餐桌，中國農業產業鏈有著大量的發展機遇，我們不想錯過。”美國穀物協會北京辦事處首席代表曼努埃爾·桑切斯告訴記者。



第二屆中國國際供應鏈促進博覽會11月26日在北京開幕，為期5天。本屆鏈博會設置了先進製造鏈、清潔能源鏈、智能汽車鏈、數字科技鏈、健康生活鏈、綠色農業鏈6大鏈條和1個供應鏈服務展區，600多家企業和機構集中展示各鏈條上、中、下游關鍵環節的新技術、新產品、新服務，境外參展商占比從首屆的26%上升至32%。



“中國是農產品進口大國，儘管這是第二次參加鏈博會，我仍能發現諸多合作新機遇。”桑切斯說。



在綠色農業鏈展區，和桑切斯一樣對中國產業鏈供應鏈發展充滿信心的還有盧旺達商人方達，他把自己的咖啡事業拓展到了中國。



“中國經濟在融入全球化的過程中得到快速增長，這裡的數字產業鏈近年來蓬勃發展，促進了咖啡相關產品的線上銷售。”方達說。



有關專家認為，當前全球經濟增長乏力，全球產業鏈供應鏈正面臨重構，產業鏈供應鏈外部環境的複雜性和不確定性上升。鏈博會堅定支持經濟全球化，推動各國企業深化互利合作，為全球經濟發展注入信心和動力。



為推動全球先進製造業的深度融合與發展，本屆鏈博會增設先進製造鏈展區。英國力拓集團董事長鮑達民說，脫鈎斷鏈不如互聯互通，我們受益於經濟全球化，供應鏈互聯互通將有利於全球經濟增長以及共同應對氣候變化等問題。

