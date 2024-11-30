《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

中評社北京11月30日電／據新華社消息，12月1日出版的第23期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《必須堅持守正創新》。這是習近平總書記2013年1月至2024年8月期間有關重要論述的節錄。



文章強調，我們從事的是前無古人的偉大事業，守正才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤，創新才能把握時代、引領時代。要以科學的態度對待科學、以真理的精神追求真理，堅持馬克思主義基本原理不動搖，堅持黨的全面領導不動搖，堅持中國特色社會主義不動搖，緊跟時代步伐，順應實踐發展，以滿腔熱忱對待一切新生事物，不斷拓展認識的廣度和深度，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情，以新的理論指導新的實踐。馬克思主義中國化時代化這個重大命題本身就決定，我們決不能拋棄馬克思主義這個魂脈，決不能拋棄中華優秀傳統文化這個根脈。要有效把馬克思主義思想精髓同中華優秀傳統文化精華貫通起來，聚變為新的理論優勢，不斷攀登新的思想高峰。



文章指出，守正創新是我們黨在新時代治國理政的重要思想方法。黨的十八大以來，我們黨在已有基礎上繼續前進，堅持問題導向，圍繞解決現代化建設中存在的突出矛盾和問題，全面深化改革，不斷實現理論和實踐上的創新突破，成功推進和拓展了中國式現代化。中國式現代化的探索就是一個在繼承中發展、在守正中創新的歷史過程。在推進中國式現代化新征程上，首先要守好中國式現代化的本和源、根和魂，毫不動搖堅持中國式現代化的中國特色、本質要求和重大原則，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅持黨的十八大以來的一系列重大方針政策，確保中國式現代化的正確方向。同時，要把創新擺在國家發展全局的突出位置，順應時代發展要求，著眼於解決重大理論和實踐問題，積極識變應變求變，大力推進理論創新、實踐創新、制度創新、文化創新以及其他各方面創新，不斷開辟發展新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢。



文章指出，要深刻領會和把握進一步全面深化改革的重大原則。堅持守正創新，既要有道不變、志不改的強大定力，堅持四項基本原則、堅定“四個自信”不動搖，又要有敢創新、勇攻堅的銳氣膽魄，推動改革不斷取得新突破。要堅持守正和創新相統一，該改的堅定不移改，不該改的不改。改革無論怎麼改，堅持黨的全面領導、堅持馬克思主義、堅持中國特色社會主義道路、堅持人民民主專政等根本的東西絕對不能動搖，同時要敢於創新，把該改的、能改的改好、改到位，看准了就堅定不移抓。

