中國9地允許試點設立外商獨資醫院

中評社北京11月30日電／中國民眾看病就醫迎來更多選擇。



新華社報導，11月29日，國家衞生健康委、商務部、國家中醫藥局、國家疾控局4部門公佈《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》。



此前，相關部門已提出，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。



本次公佈的方案，明確試點允許設立外商獨資醫院，並對具體條件、要求和程序等進一步作出規定。



方案公佈傳遞出明確的信號：歡迎國外高水平醫院“走進來”。



黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出“擴大自主開放”“推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放”。



方案明確提出，引進國際高水平醫療資源，豐富國內醫療服務供給，優化營商環境。外商獨資醫院的類別為綜合醫院、專科醫院、康復醫院，醫院級別為三級。



根據方案，申請設立外商獨資醫院的境外投資主體，要能夠提供國際先進的醫院管理理念、管理模式和服務模式，能夠提供具有國際領先水平的醫學技術和設備。此外，可以補充或改善當地在醫療服務能力、醫療技術和醫療設施方面的不足，拓展多元化服務供給格局。

