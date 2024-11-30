11月份中國製造業PMI為50.3%

中評社北京11月30日電／中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會11月30日發佈數據，11月份，製造業採購經理指數（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個百分點。



“11月份，隨著一系列存量政策和增量政策持續協同發力，製造業PMI在景氣區間上行，升至50.3%，擴張步伐有所加快。”國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說。



供需兩端均有回升。生產指數和新訂單指數分別為52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8個百分點，其中新訂單指數自今年5月份以來首次升至擴張區間，表明製造業市場活躍度有所增強。從行業看，通用設備、汽車等行業生產指數和新訂單指數均位於54.0%以上，產需較快釋放。在製造業生產和市場需求改善的帶動下，近期企業採購活動有所加快，採購量指數升至擴張區間，為51.0%。



中小型企業景氣度改善。大型企業PMI為50.9%，比上月下降0.6個百分點，仍位於臨界點以上，繼續保持擴張態勢；中、小型企業PMI分別為50.0%和49.1%，比上月上升0.6和1.6個百分點，景氣水平均有改善。



部分重點行業PMI穩中有升。從重點行業看，高技術製造業和消費品行業PMI分別為51.2%和50.8%，比上月上升1.1和1.3個百分點，景氣度均有回升；裝備製造業PMI為51.3%，與上月持平，相關行業保持穩步擴張；高耗能行業PMI為49.2%，略低於上月0.1個百分點，繼續位於臨界點以下。



市場預期繼續向好。生產經營活動預期指數為54.7%，比上月上升0.7個百分點，連續兩個月回升，表明多數製造業企業對未來市場信心有所增強。從行業看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷及文教體美娛用品、汽車、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於58.0%以上較高景氣區間，企業對行業發展預期更為樂觀。